Жогорку Кенеш обвинил правительство Кыргызстана в том, что оно проиграло «войну по товаропотокам»

Жогорку Кенеш обвинил правительство Кыргызстана в том, что оно не защитило интересы страны и проиграло «войну по товаропотокам». Заявления прозвучали сегодня на заседании палаты в ходе обсуждения Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Кабмин объяснил срочность ратификации международного документа тем, что он должен получить согласие парламента до 15 декабря 2015 года, так как в этот день открывается Министерская конференции ВТО, где, возможно, Казахстан официально объявят членом ВТО. До этого Астана должна согласовать все вопросы по механизму администрирования товаров на своей территории, в том числе и в рамках ЕАЭС.

Некоторые депутаты, в частности Акылбек Жапаров («Бир Бол») и Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»), отметили, что за дежурными словами скрываются серьезные последствия. «Казахи – молодцы, они отстояли 1300 товарных позиций, и теперь весь товаропоток из Турции и Китая пойдет к ним», - заметил Акылбек Жапаров. Каныбек Иманалиев напомнил, что 50 процентов валового оборота КР составляет торговля. «Скажите открыто: это политический документ, потерпите, будут потери рабочих мест… Мы впервые в истории принимаем документ, который на 10 процентов сокращает наш валовой оборот», - констатировал нардеп.

Лидер парламентской коалиции и фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков и торага Асылбек Жээнбеков упрекнули правительство в том, что документ представили слишком поздно, хотя подписали его еще 16 октября 2015 года. Вице-премьер-министр Олег Панкратов заявил, что протокол и в правительство пришел «с задержкой».