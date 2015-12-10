В институт омбудсмена Кыргызстана поступило более 400 заявлений по фактам насилия над детьми

В институт омбудсмена Кыргызстана по горячей линии 115 поступило более 400 заявлений по фактам насилия над детьми. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева.

Она была депутатом V созыва Жогорку Кенеша от фракции СДПК и этой же фракцией выдвинута на пост главного правозащитника страны.

Гульнара Жамгырчиева отметила, что линия заработала благодаря донорам, но в октябре 2016 года проект должен завершиться. «Мы хотели бы попросить правительство выделить финансирование, чтобы горячая линия продолжила работу, как показала практика,она нужна», - подчеркнула она.

Как заявила Гульнара Жамгырчиева, институт акыйкатчи инициирует не только сохранение горячей линии, но и открытие новой – круглосуточной, которая будет работать в приемной института омбудсмена.