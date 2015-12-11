Зиядин Жамалдинов: Ссуда в 200 тысяч сомов не покроет расходы на восстановление разрушенного землетрясением жилья

«Сертификат на сумму 200 тысяч сомов не может покрыть расходы по восстановлению разрушенного от землетрясений жилья», - сказал на выездном заседании парламентской фракции «Онугуу - Прогресс» депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов.

По его словам, с учетом инфляции необходимо поднять сумму компенсации пострадавшим.

Замминистра финансов Мирланбек Байгончоков напомнил, что сумма компенсации в 200 тысяч сомов пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций была установлена еще в 2006 году.

Депутат Алтынбек Жунус уулу уточнил, что 200 тысяч сомов выдается небезвозмездно, это лишь «ссуда, которую нужно возвращать».

«Пострадавшим людям дают право выбора: либо безвозмездно получить 50 тысяч сомов, либо 200 тысяч сомов в виде ссуды», - сказал Алтынбек Жунус уулу.