Бакыт Торобаев: За 25 лет мы потеряли 700 тысяч гектаров пахотных земель

«В 1991 году в Кыргызстане было 1 миллион 900 тысяч гектаров пахотных земель, на сегодня осталось 1 миллион 200 тысяч гектаров, за 25 лет мы потеряли 700 тысяч земель», - сказал на выездном заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» ее лидер, депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев.

По словам депутата, вследствие упадка промышленности земли сельхозназначения – единственное, что позволяет стране экономически развиваться.

«Заводов нет, фабрики закрываются, осталась только земля, и если даже ее не сохраним, то завтра потеряем все», - сказал депутат.

Как заявил лидер фракции, 2016-й необходимо, хоть и не официально, объявить годом сельского хозяйства.

«Наша фракция взяла на себя ответственность за развитие сельского хозяйства, в 2016 году необходимо выделить 220 миллионов сомов департаменту водного хозяйства при Минсельхозе на строительство каналов для полноценного обеспечения крестьян водой. 23 миллиона сомов – Гипрозему. В следующем году начнется инвентаризация сельхозземель, чтобы на будущее определять, где что сеять. 15 миллионов сомов нужны департаменту химизации: все труды крестьян сведутся на нет, если саранча уничтожит урожай», - пояснил Бакыт Торобаев.