Дастан Бекешев: У правительства нет ни статистического, ни научного подтверждения фактов, что большинство аварий происходит из-за праворульных авто

«У правительства нет ни статистического, ни научного подтверждения фактов, что большинство аварий происходит из-за праворульных авто», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

По его словам, данные МВД о том, что 30 процентов аварий происходит по вине праворульных машин, не говорят ни о чем. Вместе с этими цифрами должны быть указаны возраст водителя и его состояние в момент аварии

«С таким же успехом можно сказать, что 20 процентов ДТП происходит по вине BMW. Давайте их тоже запретим. При аварии нет разницы, вы везете семью или пассажиров за деньги. Если нельзя таксовать на праворульных машинах, то тогда вообще нельзя на них ездить. Мы запретили ввоз праворулек в страну. Они постепенно отживут свой срок. Пускай доработают свое, не надо ничего запрещать. В России есть регионы, где ездят на праворульных машинах, там же ничего не запрещают», - отметил Дастан Бекешев.