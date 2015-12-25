Что положит Дед Мороз под елку?

Кто не любит получать подарки?! Особенно, если речь идет об одном из самых главных праздников – Новом годе. Не знаю, почему, но для меня самым лучшим подарком в детстве был большой кулек сладостей. Утром 31 декабря, едва проснувшись, мы с братом бежали смотреть, что ждет нас под елкой. Сейчас конфетами детей, наверное, не удивишь. Ребятня пишет длинные письма с пожеланиями Деду Морозу и с предвкушением ждет подарков. Энциклопедии, куклы - героини мультсериалов, радиоуправляемые машинки, сотовые телефоны – чего только в списках нет!

А что купите вы в подарок вашему ребенку на Новый год? Должен быть он полезным, неожиданным, веселым, или по заказу сына/дочки? Об этом ИА «24.kg» спросило своих респондентов.

Динара Аляева, руководитель ОФ «Помогать легко»:

- У меня вообще столько желаний что-нибудь купить сыночку! Я знаю, что ему очень нравится, но пока у меня не было возможности это купить. Он у меня скромный и не выпрашивает. Подарок, на мой взгляд, должен быть неожиданным: Новый год должен быть волшебным. И вручать его обязательно должен Дед Мороз! Это же на всю жизнь.

Алексей Петрушевский, глава Центра реабилитации беспризорных детей:

- Старший сын у меня уже большой, ему 18 лет. Поэтому дам денег на встречу с друзьями. А младший хочет вертолет на пульте управления. Что заказали, то и получат. Это же святое! Но, разумеется, подарок должен быть умеренный, по возможностям родителей.

Сладкий подарок получит и каждый воспитанник нашего центра. Их у нас около 90. Ребята также пишут письма Деду Морозу, есть люди, готовые поздравить детей по мере возможности. Под Новый год обязательно должны сбываться мечты. Готовим небольшие памятные подарочки даже для сотрудников – снежинки.

Мавлюда Джапарова, специалист по связям с общественностью Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ):

- Это будет первый сознательный Новый год в жизни нашей дочери. В канун праздника хочется какого-то чуда, забав, особого настроения. Во-первых, мы возьмем ей, а также нам с супругом новогодние костюмы, чтобы создать праздничное настроение. Во-вторых, мы украсили елку. А вот подарок… Он должен приносить радость. Возможно, купим санки.

Эркин Исаков, вице-мэр Бишкека:

- Гироскутер! Сын хотел его, но еще пока не знает, что я купил. Сюрприз будет! Лично я предпочитаю подарки покупать такие, чтобы это была не просто попытка откупиться от ребенка за то время, которое ты ему не уделяешь, а чтобы подарок преследовал какие-то цели. Книги либо спортивное снаряжение, что позволит ему активно развиваться. Это может быть сноуборд или велосипед.

Сергей Дмитриев, отец двоих детей:

- Думаю, что дети любят Новый год только из-за подарков. Поэтому у них должно остаться яркое впечатление о празднике. Дарить надо то, что ребенка будет радовать, а не то, что ему нужно. Некоторые дарят ботинки, например. Если ребенок хочет куклу или машинку, значит, так тому и быть! Пусть он сломает игрушку через два дня, но зато в памяти останутся впечатления. Вообще всем людям нужно дарить то, что им хочется, а не тебе лично нравится. Если же просьб в письме Деду Морозу слишком много, то можно подарить что-то одно и приложить ответное письмо от Дедушки с разъяснениями причин.

Мирзат Сапаралиева, мать тройняшек:

- Конечно, будут сладости. Особо над подарками я не задумываюсь. Думаю, что они должны быть полезными. Это может быть одежда или обувь качественная, сапоги, например.

Марат Аманкулов, депутат парламента:

- У меня две дочери учатся в младших классах. Скорее всего, это будут детские традиционные подарки, сладости. Хотя удивить их этим, конечно, сложно.

Лариса Соломянина, детский психолог:

- Обычно я подарки внукам не покупаю, а делаю сама: вяжу что-нибудь.

- Должны ли родители исполнять все пожелания детей из предновогодних писем?

- Запросы детей могут быть большими, и полностью удовлетворить их вряд ли получится. Но чтобы ребенок не обижался, можно написать ответное письмо от Деда Мороза, мол, по каким-то причинам выполнить запрос не смог. А если удовлетворять полностью все запросы ребенка, это приведет к очень большим проблемам в подростковом возрасте. Нужно выполнять заказы разумно.

Не надо покупать много игрушек, лучше выдавать по несколько штук, а остальные прятать и позже менять. Так не придется скупать весь магазин. Сейчас больше 90 процентов детей с мозговой дисфункцией: им все быстро надоедает. При этом не у всех родителей «резиновые» кошельки. И гораздо интереснее детям сооружать какие-то игрушки самим, с ними они играют намного дольше. С папой, к примеру, что-то выстругать можно из дерева. Плюс это дополнительное развитие. Все зависит от родителей. Интересы детей формируют именно мамы с папами. Сейчас просто мода пошла откупаться от ребенка: «На тебе, только меня не трогай!» Ни к чему хорошему такой стиль воспитания не приводит.