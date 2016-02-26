ЧП в армии: обыденность или сигнал о проблеме?

Халатность, непрофессионализм, недисциплинированность. Какое из этих слов подходит для описания ситуации среди военнослужащих Кыргызстана?

В стране произошел еще один вопиющий случай. Во время фотосессии в Балыкчи умер солдат срочной службы. Двое ребят решили сделать «крутой» снимок с оружием на фоне танка. Но веселая забава обернулась нелепой смертью одного из них.

В последнее время такие ЧП в рядах армии происходят все чаще. Недавно в Нацгвардии караульный выстрелил в двух военнослужащих из-за того, что один из них пришел в часть пьяный и напал на него. В итоге пьяный сержант умер. Был случай и в ГКНБ, где командир избил солдата из-за семейных проблем. Так сказать, выплеснул отрицательную энергию. В результате парень с сотрясением мозга и переломами попал в больницу.

До сих пор остается загадкой судьба двух пропавших военнослужащих. Один из них пограничник с заставы «Карамык», второй - солдат-срочник, который после больницы не вернулся из отпуска. Исчез он еще в 2014 году.

О чем сигнализируют участившиеся ЧП среди военных или подобные факты обычное дело и как поднять престиж армии? С такими вопросами корреспондент ИА «24.kg» обратилась к респондентам.

Садырбек Дубанаев, председатель Клуба генералов Министерства внутренних дел КР:

- Подобные случаи происходят из-за отсутствия дисциплины. Есть командиры по воспитательной работе взвода, отделения, которые должны проводить разъяснительную работу среди солдат. Кроме того, когда солдаты заступают в караул, начальник должен проверять, как они стоят с боевым оружием, нет ли ЧП, этого не происходит.

Одна из причин низкой дисциплины в армии - отсутствие урока военно-патриотического воспитания в школах. Отмена данного предмета Минобразованием - большая ошибка. Если бы урок был, ребята, перед тем как попасть в армию, имели представление об оружии, патронах, как ими правильно пользоваться и вести себя.

Нужно улучшать эффективность работы военных комиссариатов, тщательно изучать и затем направлять ребят в погранслужбу, стройбат и другие подразделения. Также нужно тщательнее проводить медосмотр.

Уулкан Байгубатова, председатель Республиканского комитета солдатских матерей:

- Это показатель халатного отношения руководителей и низкий профессионализм. Я даже не знаю, как правильно охарактеризовать подобные ЧП в армии. Вроде столько лет учат, закачивают институт, тем не менее происходят вопиющие случаи: в солдата стреляют, убивают, бьют. Честно говоря, после инцидента в войсковой части в Балыкчи у меня просто нет слов.

- На должном ли уровне реагируют на подобные факты правоохранительные органы?

- Думаю, да. Возбуждают уголовные дела, причастных отстраняют от должностей, виновные получают строгие выговоры. Нужно отметить хорошую работу военной прокуратуры, вернее нового начальника, все факты он берет под четкий контроль и доводит до конца.

Некоторое время назад престиж армии был на очень низком уровне, но в последние годы повышается благодаря реформе. К тому же главнокомандующий – президент - поддерживает военнослужащих (выделяют квартиры, повышают заработную плату и улучшают условия).

Сейчас служат ребята, у которых есть высшее образование, многие сами стремятся в армию. Все это показатель престижа.

Токон Мамытов, генерал-лейтенант спецслужб:

- Как может быть обыденностью нарушение закона, в результате которого люди становятся инвалидами, порой лишаются жизни? В советское время за любое ЧП офицеров отдавали под суд. Тогда была очень тщательная проверка: служебная, по линии прокуратуры, общественность подключалась. А самая страшная - партийная проверка.

В то время была высокая ответственность. Мы призывали здоровых ребят и после службы должны были вернуть их целыми и невредимыми, более мужественными и окрепшими, обучив парней защищать родину и народ. Но, к сожалению, в последнее время у нас происходят вопиющие случаи. Справедливости ради добавлю, что в Вооруженных силах есть прекрасные командиры.

Воинских преступлений и правонарушений в армии по сравнению со странами СНГ и Центральной Азии в Кыргызстане фиксируется меньше. Например, командир-полковник одной из соседних республик перешел на сторону боевиков и сейчас успешно воюет в рядах ИГИЛ в Сирии. Есть случаи, когда целые подразделения с оружием перебираются к бандформированиям. У нас такого не происходит, поэтому драматизировать и говорить, что в Вооруженных силах КР сплошь и рядом совершаются преступления, неверно. Это не дает права успокаивать себя, нужно и дальше укреплять воинскую дисциплину и усиливать воспитательную работу, делать все, чтобы поднимать престиж армии. Человек в погонах должен быть самым уважаемым в обществе. Уровень развития социума определяется по статусу, который занимают женщины и военные.

- Как поднять авторитет армии?

- Престиж, во-первых, зависит от каждого военнослужащего, от солдата до руководителя; во-вторых, от общества и правительства. Последнее должно решать проблемы (социальные, материально-технические), а общество – поддерживать военных.

Белек Маматбаев, заместитель военного прокурора КР:

- К большому сожалению, подобные факты имеют место быть в Вооруженных силах республики. Это происходит из-за недоработки личного состава, профилактики правонарушений. После выявления нарушений подключаются правоохранительные органы, вносятся коррективы в их работу, в последнее время практикуется вовлечение Республиканского комитета солдатских матерей для профилактических мероприятий.

Как показывает практика, наблюдается тенденция к снижению правонарушений. Если в 2013 году зарегистрировано 79 воинских преступлений, то в 2014-м – 68, в прошлом году – 47.

- На каком уровне престиж армии Кыргызстана?

- Авторитет постепенно возрастает, если раньше призывников «вылавливали», то сейчас многие молодые ребята сами приходят в военные комиссариаты и изъявляют желание служить. Это показатель престижа, который связан с проводимыми реформами в Вооруженных силах.

Адахан Мадумаров, экс-спикер парламента:

- Народ и армия едины, поэтому все, что происходит в обществе, напрямую отражается в армии. Если в социуме беззаконие, то среди военнослужащих будет то же самое.

Очень жаль, что в последнее время участились нарушения, потери в армии, это большая проблема и трагедия. Необходимо повышать дисциплину. Мощные Вооруженные силы могут быть только в той стране, где есть законность и справедливая власть.

К примеру, в России ситуация в этом вопросе кардинально изменилась, сегодня служить в Вооруженных силах РФ престижно. Это говорит о том, что власть уделяет большое внимание обороноспособности. Нужно предоставлять мощный социальный пакет, а не просто на словах, в канун праздников вспоминать о военных, говорить красивые слова и цитировать великих полководцев, надо реальными глазами оценить ситуацию и оказать поддержку. Также необходимо повышать воспитательную, агитационную работу, чтобы служить в армии Кыргызстана было престижно.

- Сегодня это авторитетно?

- Каким бы я ни был патриотом, должен открыто и прямо сказать, состояние очень плачевное.

Сегодня молодежь смотрит на пятидневных звезд, которые прыгают на сцене, и хотят стать такими же. Или думают, что можно дать кому-то на лапу и стать чиновником. А о службе в армии сегодня мало кто мечтает. А для этого надо пропагандировать, что служба - элитно и гордо. Что такое служба, понимает только тот, кто хотя бы 730 дней ходил в сапогах.