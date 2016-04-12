Стрельба в Бишкеке: спокойно! [не]Работает милиция

Безопасность жителей и гостей столицы с каждым днем становится все более призрачной. Участившиеся случаи разборок ОПГ, перестрелки в центре Бишкека, передел криминального мира, постоянные нападения и громкие убийства – все это ежедневно будоражит умы простых граждан. С каждым днем вера в правоохранительные органы исчезает, в обществе крепчают опасения за жизнь.

Даже далекие от криминального мира люди ходят по улицам, озираясь и стараясь не поймать «шальную пулю». ИА «24.kg» решило узнать у экспертов и сотрудников правоохранительных органов, что же происходит в обществе, почему участились криминальные разборки и насколько МВД справляется со своей непосредственной задачей – обеспечением безопасности рядовых граждан.

Александр Зеличенко, глава общественного фонда «Центральноазиатский центр наркополитики»:

- Я думаю, бешеного разгула преступности нет. Бишкек - почти миллионный город, для него такие вещи не то, чтобы обыденность, но и паниковать не стоит. Подобное было раньше и будет, чего-то «выдающегося» я здесь не вижу.

Единственное - необходимо вновь созданной службе обратить пристальное внимание на наиболее криминогенные районы, плотнее перекрыть «патрулями»; сотрудникам милиции, участковым, уголовному розыску работать активнее. Я не вижу повода говорить, что поднялась организованная преступность, у них всегда между собой происходят разборки.

А вот нападение на сотрудника милиции – это большая проблема. К сожалению, к подобным фактам мы относимся как к рядовому случаю. Когда я служил, это воспринимали как ЧП. Сейчас же сотруднику МВД откусывают ухо, на капоте катают ДПСника, избивают, даже буквально оплевывают представителей власти, сами милиционеры молчат и даже прощают, как это было с водителем Адилетом Максутовым. То есть мы сами способствуем подобным вопиющим случаям. Мы, граждане, должны понимать, что милиционер – представитель власти, если он не прав, надо разбираться правовыми способами, не обязательно же его сразу ножом бить.

- Как вы оцениваете работу МВД (в частности новой службы -УПМ), справляется ли она?

- По одному случаю сложно дать оценку. Служба, можно сказать, только «вылупилась» из яйца. Всем нам нужно поставить ее на крыло, не стоит с первых же дней «гнобить» и «прессовать». Потому что мы можем отбить у них всякое желание работать.

Я сказал сотрудникам МВД: «Это ваш шанс, возможно, такого не будет, и если вы провалите новшество и народ не увидит результатов, граждане этого не простят и не будут верить ни в какие реформы и в МВД».

Улан Джумаков, адвокат:

- Сейчас общественность очень активная, все видят и читают новости в Интернете, узнают по телевидению о перестрелках в Бишкеке, которые происходят чуть ли не каждый день. Подобные случаи вызывают обеспокоенность. «Что происходит в Бишкеке? Тем более была создана новая служба. Куда смотрит милиция?» - задаются вопросом многие граждане.

В данном случае вопросы только к МВД. Почему не работают оперативные подразделения, которые должны были предотвращать подобные происшествия? К тому же за такие ЧП должны отвечать начальники РОВД, где зафиксирован инцидент. А у нас несколько дней подряд какие-то члены ОПГ ходят спокойно по городу, стреляют, нападают на милиционера, а все молчат, нет реакции, только докладывают, мол, разбираемся.

- По данным ГУВД звонок о происшествии в милицию поступил в 19.01. На место происшествия экипаж УПМ прибыл в 19.09. К тому же в управлении пожаловались на несвоевременное сообщение о перестрелке в Бишкеке.

- А что все это время делала патрульная служба? Где она была? Столько времени прошло, тем более произошла перестрелка в центре столицы. Милиция что, будет реагировать только по звонку? Что за глупости!

К слову, я заметил, что участились ДТП, потому что не стало ДПС, все «носятся», нарушая правила дорожного движения. Мы уже видим минус УПМ, хотя некоторые могут сказать: «Что вы сразу критикуете, это же новая служба». Но это не говорит, что надо было ее создавать абы как.

К тому же нужно спросить с ГУБОП МВД, почему они не контролируют «группировки».

Садырбек Дубанаев, председатель Клуба генералов МВД КР:

- Я далек от того, чтобы говорить, что есть рост криминала. Сейчас работает новая служба, которая оперативно реагирует. Пока рано говорить о том, что за перестрелками стоят члены ОПГ, еще нет итогов расследования. Если это окажется оргпреступление, то руководство МВД проведет служебное расследование и накажет тех, кто своевременно не отреагировал.

Для большого города подобные случаи - обыденность, не стоит делать трагедию. Если бы очевидцы вовремя сообщали о ЧП, то сотрудники УПМ оперативно выехали и нашли бы злоумышленников.

Тимур Шайхутдинов, член гражданского союза «За реформы и результат»:

- Это глубинные процессы. Они связаны с отсутствием в стране порядка, основанного на уважении к закону и институтам. Зачастую люди не решают проблемы законными способами, прибегая к неформальным инструментам и, в крайних случаях, к помощи криминала. Рикошетом бьют и борьба без правил во власти, и коррумпированность. Другая причина кроется в недостаточной эффективности правоохранительных органов. Если бы милиция своими действиями подавала пример уважительного отношения к людям и строгого соблюдения закона, это дисциплинировало бы всех.

- Насколько МВД справляется со своей работой?

- Беззаконие связано с различными институтами, в том числе судами, прокуратурой и милицией. Главным недостатком милиции является то, что система долгое время не меняется, а коррупция и непрофессионализм остаются серьезными препятствиями для эффективности. Мы слышим немало примеров, когда сильный оперативный работник или штабист долго не может подняться вверх по служебной лестнице, его обгоняют менее эффективные, но со связями. Значит, нужно говорить о введении конкурсного набора, внутреннего конкурса при повышении, привязке карьерного роста к четким критериям. Нужно также поднимать вопрос появления независимой от остальной милиции службы внутренних расследований. Сейчас самое время государству серьезно заняться реформой правоохранительных органов, вплоть до пересмотра основ, закрепленных законодательством.

- Вы считаете, подобные перестрелки говорят о росте криминала или это «обыденный случай» для большого города?

- Ненормально, когда в городе за такой короткий период посреди дня происходят три инцидента с применением огнестрельного оружия. От МВД сейчас требуются энергичные действия по нейтрализации организованной преступности, о которых должно узнать общество, иначе эта ситуация негативным образом скажется на доверии к правоохранительной системе. И, конечно же, нужны глубинные реформы, которые кардинальным образом поменяют систему, чего в последнее время не наблюдалось.

Ялкун Даутов, председатель Общественного совета МВД:

- Подобные случаи, безусловно, вызывают тревогу. Я думаю, что это связано не с обострением политической ситуации, а скорее с внутренними, бытовыми разборками между этими людьми. Я думаю, милиция должна усилить свою работу повсеместно: ОПГ, терроризм. В этом отношении работы ведутся, однако нужно еще активнее, потому что есть опасность, что простые граждане могут пострадать.

- Министр ВД на коллегии заявлял, что данный вопрос они держат на контроле на 95 процентов, вы думаете, это так?

- Я думаю, что они его контролируют. Нужно отметить, что здесь ответственность должна быть не только у министра, но и у заинтересованных территориальных подразделений.

К тому же все познается в сравнении, за последние годы видны результаты, много задерживают членов ОПГ. Здесь палка о двух концах - милиция задерживает подозреваемых, а еще есть прокуратура и суды, которые отпускают задержанных под различными предлогами.

Олжобай Казакбаев, начальник пресс-службы ГУВД Бишкека:

- Нет повода для беспокойства. То, что перестрелки произошли в течение короткого времени, - совпадение, поэтому не стоит утверждать, что обостряется криминогенная ситуация. С функционированием новой службы – УПМ - работа на улицах города усиливается.

Как мы уже говорили, по предварительным данным перестрелка в районе «Восток-5» это не криминальная разборка, а бытовой случай. Поэтому не стоит обострять ситуацию и раздувать какую-то проблему.