Целители vs врачи. Кому довериться?

Нетрадиционные методы лечения набирают среди кыргызстанцев обороты. Чего только пациенты не терпят ради ожидаемого исцеления: и кровь им пускают, и пиявок ставят, и прижигания делают, и надрезы, и проволокой лечат…

К сожалению, иногда манипуляции безграмотных врачевателей приводят к смерти пациентов. Две недели назад о таком случае рассказали в ГУВД Бишкека. Родители больного псориазом мальчика после безрезультатного лечения в больнице повезли его к 80-летней целительнице. Та пыталась лечить ребенка… медным купоросом. Однако после этого мальчику стало плохо. В состоянии агонии его повезли в Городскую детскую клиническую больницу №3, где он умер.

Летом в столичном жилмассиве «Кок-Джар» погибла 56-летняя женщина, которая лечилась у знахаря от рака в четвертой стадии. Ей ампутировали грудь, и она скончалась на операционном столе. Выяснилось, что знахарь не имеет ни медицинского образования, ни лицензии на осуществление своей деятельности. В возбуждении уголовного дела отказали за отсутствием состава преступления. Однако после ряда публикаций в СМИ о данном медцентре дело все же возбудили.

Почему люди все чаще обращаются за помощью к народным целителям и не доверяют свою жизнь и здоровье официальной медицине? На этот вопрос ответили респонденты ИА «24.kg».

Динара Аляева, глава ОФ «Помогать легко!»:

- Потому что наша медицина оставляет желать лучшего - начиная от этики докторов и заканчивая оснащенностью больниц и профессионализмом врачей. Поэтому люди, к сожалению, не доверяют официальной медицине. Плюс сидит у нас глубоко в подсознании, в традициях, чтобы бабка пошептала, чего-то поплевали, подули, и все пройдет.

И мне кажется, это все от разрушения педиатрической службы. Никчемная реформа. Посокращали педиатров, а страдает кто? Дети. Нет ранней диагностики, никакой работы с молодыми родителями не ведется, поэтому те берут детей и бегут к бабкам. Наша медицина виновата.

- Может, дело еще в том, что в человеке есть вера в чудо? Если официальная медицина отказалась от больного, пробуют народные средства. Надежда, как говорится, умирает последней.

- Во всем мире отказываются от инкурабельных больных. Но дело в том, как это происходит. У нас, если это онкобольной, говорят: «Все, идите, через месяц готовьтесь к похоронам». Естественно, люди не принимают такие ответы. Нет подготовки докторов, которые могли бы объяснить, что ни медицина, ни чудо уже не помогут.

Кубанычбек Кулбатыров, директор Департамента здравоохранения Бишкека:

- Это многогранный вопрос. Причин много. Самое главное, что качество подготовки медицинских работников в последнее время ухудшается. Диагностика вся на платной основе. А знахари не обследуют, сопутствующие заболевания во внимание не принимают: пришел с головной болью – голову лечат, пришел с опухолью груди – сразу грудь удаляют. Люди думают, что знахарю заплатили и тут же результат увидят.

Почему-то с началом реформ здравоохранения развелось очень много табыпов, целителей, знахарей. И если они кому-то помогли, те превозносят этого лекаря так, как мы своих корифеев в области здравоохранения. И люди начинают верить: и нам поможет.

Влияет и неграмотность граждан, непонимание, что нужно следить за своим здоровьем. В любой стране за рубежом, если человек в первом полугодии пришел на обследование, то оно проводится за счет медстрахования. Там обязывают людей проходить профосмотры, это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. У нас же такого нет, только когда человек ходить уже не может, вспоминают о врачах. Надо внедрить медстрахование, обязать Фонд обязательного медицинского страхования. Если не пришел на обследование и заболел, то, извини, это твоя вина, и ты должен сам оплатить.

Нужны превентивные меры: приди к врачу, те же зубы покажи… Если зубы у тебя больные, откуда желудок и печень будут здоровы?!

Я думаю, что все из-за неинформированности населения, возможностей нашего здравоохранения и медицинских услуг. Может, вина наших медиков и в том, что с населением меньше стали работать. Раньше поликлиники проводили подворный обход, сейчас это отменили. Чуть-чуть реформирование у нас не в ту степь пошло. И мы испытываем эти отголоски на себе.

Бермет Барыктабасова, специалист по доказательной медицине:

- Это неоднозначный вопрос. Во-первых, люди не могут добраться до медицинских учреждений. Во-вторых, это внутреннее доверие к «своим». Кажется, что раз целитель из народа, значит, и отнесется лучше, добрее к человеку. Сельские жители или те, кто никогда не обращался за медицинской помощью, никогда и не обратятся: нет медицинской культуры.

Сейчас в каждом селе есть табып, знахарь или лекарь. Они стали очень агрессивными, рекламируют себя похлеще всяких рекламных компаний. Получают огромные доходы без образования, без знания законодательства, без каких-либо гарантий. Плюс вседозволенность и безнаказанность: творю что хочу. Кроме того, иногда огульно обвиняют медиков, что те ничего не могут и не умеют. Ничего подобного. Система здравоохранения сдерживает огромный поток заболеваемости, снижает смертность. Ведь профессия, образование, статус ко многому обязывают.

Просто давно надо было бить в набат. Медицинская профессия – это и просветительская деятельность. К сожалению, медицина ушла в одну сторону, а санпросветработа - в другую.

…Почему люди не доверяют медикам? Может, некоторые не дождались своей очереди. А есть болезни, с которыми и медицина не справляется. И весь этот ком проблем приводит к тому, что люди уходят к знахарям. Многие врачи жалуются, что люди не долечиваются, не хотят пить таблетки, говорят: «Нет, не поможет» и уходят к знахарям, а возвращаются уже тогда, когда бывает поздно.

Рыскелди Момбеков, депутат парламента:

- Вопрос трудный… Качество здравоохранения у нас не улучшилось со времен Советского Союза. Мне кажется, так происходит из-за того, что некоторые медики у нас непрофессионалы, а профессионалы просят очень много, что не по карману многим гражданам. Народные же целители берут то, что дают.

В Чуйской области есть народный целитель, к нему трехдневные очереди стоят. В Таласской области есть другой лекарь. К нему приезжают из всех наших областей и даже из Казахстана - Кызыл-Орды, Тараза и Чимкента. Значит, помогает людям, есть какой-то божий дар у него. Иначе люди бы не ходили, зачем днями и ночами стоять в очередях? Соседние дома предоставляют жилье под гостиницы, готовят обеды - уже бизнес открыли вокруг этих целителей.

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения:

- Я бы не сказал, что люди не доверяют врачам. Скорее всего, сказывается уровень отношения к собственному здоровью. Как только люди слышат диагноз «рак», воспринимают это как несчастье, от которого избавиться невозможно. Хотя на ранних стадиях раковые заболевания можно вылечить, просто надо вовремя обращаться за медицинской помощью. А на последних стадиях люди начинают искать другие средства - по слухам, разговорам, немалый фактор имеет Интернет. Лекари прекрасно используют возможности скрытой рекламы.

Люди не пишут заявлений в Минздрав о деятельности лекарей. А пойти и насильно закрыть – это не входит в наши функции, у нас нет полномочий. Мы даже не можем просто пойти и проверить их без официальных жалоб. Но мы совместно с правоохранительными органами будем всеми возможными методами бороться со знахарством.