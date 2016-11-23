Скандал в школе №61. «Как наше слово отзовется»?

Конфликт в столичной авторской физико-математической школе №61, похоже, исчерпан. Созданная министерская комиссия завершила расследование. Факты избиения ребенка и вымогательства не подтвердились. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела.

Однако не подтвердившееся заявление депутата Тазабека Икрамова наделало много шума. Из-за обвинений и проверок директор школы Юрий Низовский попал в реанимацию с сердечным приступом. Все обошлось, если не считать ущерба его здоровью. Пострадал и авторитет школы, известной далеко за пределами Бишкека.

Кто понесет за это ответственность? С таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к респондентам.

Айнуру Алтыбаева, депутат, член комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту ЖК:

- Я не прокурор, не следователь и не судья, поэтому не могу судить. Но все это время я думала о ребенке. Для него это, наверное, большой стресс.

В этом споре, думаю, нет побежденных и победителей. Директор школы принял ситуацию близко к сердцу и попал в больницу, завуча уволили, в инцидент был вовлечен целый класс. Не очень красивая ситуация.

Виноваты, наверное, мы, взрослые - родители, учителя, депутаты. Но это хороший урок для нас всех. Мы должны сделать выводы и принять решения системного характера. Надо говорить в целом о состоянии образования, актуальных вопросах. Во-первых, нужно решать по руководству. Я уже много раз предлагала очень хороший антикоррупционный механизм - ротацию. Если директор за 20 лет сделал хорошую школу, пусть поделится своим опытом с другими. Нужны реформы, когда на первом месте стоит интерес ребенка.

Алмазбек Токторов, депутат, член рабочей группы по изучению деятельности общеобразовательных организаций:

- Сложно сказать. Сегодня мы говорили с членами комитета, в понедельник на нашем заседании еще раз рассмотрим этот вопрос, обменяемся мнениями.

- Видите ли вы в чем-нибудь вину вашего коллеги?

- Давайте я в понедельник дам интервью. Мы сверяем позиции. А мою позицию вы знаете: я поддерживаю руководство школы. Но я коллега Икрамова, мы вместе работаем, поэтому не хочу огульно его охаивать.

Айсулуу Мамашова, депутат ЖК:

- Буквально сегодня я читала статью о том, что школа производила закупки у компании, принадлежащей сыну Низовского. Прямая заинтересованность. Это тоже нарушение закона, коррупционный факт, поэтому работа комиссии еще не окончена.Я слышала версию, что директор школы сейчас лежит в больнице именно по этому поводу.

Вы должны понимать: когда поступают жалобы или обращения от граждан, мы обязаны на них реагировать. А что касается ответственности, это будет решаться на основании всех фактов. В целом же 61-я школа - это, конечно, флагман образования. Каждый год ее выпускники занимают лидирующие позиции по результатам Общереспубликанского тестирования.

Рыскелди Момбеков, депутат, член комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, культуре и здравоохранению:

- Если Низовский обратится в суд о возмещении морального вреда и выиграет процесс, значит, он будет прав. Я доверяю комиссии и заключению столичного управления образования. Раз они говорят, что не было фактов избиения школьника, значит, моральную ответственность должен нести и депутат. Если суд подтвердит.

Бахтияр Кадыров, директор школы №29, экс-депутат парламента:

- Эта проблема не в сфере взаимоотношений, а в том, что государство не решает главные вопросы – содержание и материальное обеспечение школ республики ввиду того, что это большие деньги и бюджет однозначно не поднимет такие расходы. Вот и получается, что статья 45 Закона «Об образовании» становится камнем преткновения. Нарушаются права граждан, поскольку образование должно быть доступным и бесплатным.

А в школах появились различные общественные фонды, родители не хотят ждать, когда уровень образования в КР поднимется и будет конкурентоспособным. Они хотят, чтобы их дети здесь и сейчас получали качественные знания. В городе их могут дать не много образовательных учреждений. Одной из них - может быть, даже самой лучшей - является школа №61. Родители, зная об ограниченном количестве мест, готовы идти на все. Сами родители нарушают определенные права.

Легче всего школам пойти на закрытие всех этих фондов, но тогда государство должно выполнять остальные части 45-й статьи. А это: полное материально-техническое обеспечение, капитальный и текущий ремонт, книжные пособия и так далее. Это просто неподъемно для страны. Поэтому, с одной стороны, государству выгодно, чтобы в сфере школьного образования находились эти фонды и хоть как-то привлекали родителей к получению качественного образования. Иначе пойдет полный обвал. Учителя перестанут получать определенные доплаты, а зарплата в 7 тысяч сомов при нагрузке в 45-50 человек в классах просто выведет педагога из системы образования.

- Это материальная сторона вопроса. А воспитательная?

- Те копейки, которые люди получают за воспитательный компонент в школе, не соответствуют нагрузке. Вся страна живет в рыночных отношениях, а школа – в отношениях социального обеспечения и развития. Это второе противоречие, которое нужно устранить.

Депутаты совершенно правы, когда защищают интересы граждан. Но кто же будет защищать интересы школ?

Комиссия должна сделать компетентные выводы. Проблема перекатывается в течение 25 лет и кардинально не решается. Вот она и приводит - и будет приводить - к таким столкновениям между депутатами, гражданами, учителями. От этого страдают все - как носители, так и получатели продукта образования.