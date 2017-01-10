Намаз по Трудовому кодексу Кыргызстана. Мнение экспертов

В Кыргызстане по-прежнему остается актуальной тема намаза в государственных и общественных организациях. Можно ли совершать религиозные обряды, если они противоречат Трудовому кодексу? ИА «24.kg» представляет подборку мнений экспертов.

Орозбек Молдалиев, экс-глава Госкомиссии по делам религий:

- В Трудовом кодексе четко прописано, что работник может заранее оговорить с работодателем условия работы. Скажем, человек может на час продлить обеденный перерыв в пятницу и отработать этот час в другое время. Что касается случая с врачом, который, сославшись на необходимость совершить намаз, не принял больного ребенка, скажу: согласно Шариату врач обязательно должен был помочь ему. Верующему прощается пропуск времени намаза, если это было сделано по служебной надобности.

Кадыр Маликов, директор аналитического центра «Религия, право и политика»:

- Да, мы светское государство, но это не значит, что не нужно учитывать права верующих. Причем любой конфессии. У нас абсолютное большинство населения считает себя мусульманами. Ничего страшного не будет, если, скажем, в пятницу обеденный перерыв увеличится до двух часов. На экономику это не повлияет по той простой причине, что ее попросту нет. Она есть в частном секторе. А частный сектор работает как ему выгодно, в этом плане он гибкий. В госструктурах же продление работы на час тоже ничего не решит. Признаемся честно: когда требуется, сотрудники попросту сбегают с работы по своим личным делам.

В некоторых демократических государствах трудовым кодексом определено разное время отдыха для представителей различных конфессий. Это нормально, и там нет таких споров.

У нас же споры носят скорее идеологическую окраску, нежели правовую, а она приведет лишь к искусственному сталкиванию светских взглядов с религиозными. Поэтому необходимо искать золотую середину, нужно балансировать и учитывать мнение большинства.

Много криков о потере светскости. Но мы ее не потеряем. Светскость должна быть не агрессивной, не радикальной, не с атеистическим душком от СССР, а такой, как в европейских странах.

Светские законы должны быть нейтральными, то есть защищать интересы всех верующих по принципу равенства. Власть должна служить населению, находить баланс и учитывать права всех.

Еще один пример. Ежегодно в преддверии Нового года на правительственном уровне создают праздничную атмосферу. Развешивают баннеры, включают иллюминацию, звучат поздравления…

Что касается религиозных праздников, то они проходят обыденно. Да, в календаре они отмечены красным цветом, но ни баннеров, ни иллюминации нет, то есть не создается атмосфера праздника. А должно быть равное отношение ко всем.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат Жогорку Кенеша:

- Врачи в первую очередь должны неукоснительно выполнять свои прямые функциональные обязанности и следовать клятве Гиппократа, которая обязывает врача помогать больному. Но если у него появляется уважительная причина (сам болен или надо совершить религиозный обряд), он должен оповестить руководство, чтобы оно обеспечило ему замену. Поэтому в данном конкретном случае, конечно, налицо вина врача, профессия такова, что речь может идти о жизни и смерти. Но есть и вина руководства учреждения, которое допустило подобный случай.

Запретить читать намаз мы тоже не можем. Это святое. Но злоупотреблять религией и на второй план отодвигать работу неправильно. На время, пока человек читает намаз, ходит в церковь или буддийский храм, руководство должно его заменить. Я считаю безответственностью, когда люди, прикрываясь религией, оставляют работу.

А вот продлить время обеда в пятницу до двух часов, я считаю, можно. Если запретить, то будет только нарастать противостояние государства и верующих. Главное - соблюсти восьмичасовой рабочий день. Но не нужно забывать и о правах неверующих. Нужно искать компромисс и ни в коем случае не запрещать.

Узарбек Жылкыбаев, депутат Жогорку Кенеша:

- Я мусульманин, но не поддерживаю тех, кто призывает к более активному вмешательству религии в светскую жизнь и правила. Что касается предложения продлить до двух часов обеденное время в пятницу, я против. Почему? Как в таком случае решить вопрос с теми, кто не совершает религиозные обряды? Почему они должны работать, скажем, до семи вечера из-за совершения обрядов некоторыми из своих коллег? Кому-то нужно забирать детей из садиков, школ…

Ведь никто не запрещает читать намаз. Есть свобода вероисповедания. Нужно найти компромиссное решение. Скажем, если бы вместо 40-часовой недели сделать 39-часовую и в пятницу на обед выделить два часа, то, думаю, такое решение нашло бы одобрение и у общественности, и у профсоюзов. Нужно учитывать права всех сторон.

А как у них?

Трудовые отношения с верующими в разных странах организованы по-разному.