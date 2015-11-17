RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:27
НОВОСТИ ДНЯ:
Политика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам

17/11/15 09:09, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам - председателю Национальной ассамблеи парламента Клоду Бартолону и председателю Сената парламента Жерару Ларше. Пресс-служба Жогорку Кенеша приводит слова торага Асылбека Жээнбекова в связи с произошедшей в Париже серией террористических актов, жертвами которых стали около 130 человек.

 

«Терроризм во всех его проявлениях решительно осуждается Кыргызской Республикой. Для борьбы с этим злом требуется объединение усилий всего мирового сообщества», - говорится в заявлении спикера.

 

Асылбек Жээнбеков – от имени Жогорку Кенеша и от себя лично - выразил соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

URL: http://www.24.kg/politika/22885/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ