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Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам - председателю Национальной ассамблеи парламента Клоду Бартолону и председателю Сената парламента Жерару Ларше. Пресс-служба Жогорку Кенеша приводит слова торага Асылбека Жээнбекова в связи с произошедшей в Париже серией террористических актов, жертвами которых стали около 130 человек.
«Терроризм во всех его проявлениях решительно осуждается Кыргызской Республикой. Для борьбы с этим злом требуется объединение усилий всего мирового сообщества», - говорится в заявлении спикера.
Асылбек Жээнбеков – от имени Жогорку Кенеша и от себя лично - выразил соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
URL: http://www.24.kg/politika/22885/