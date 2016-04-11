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ГКНБ: Убить при исполнении служебных обязанностей? (Прямо противоположная официальной версия гибели Абдикарима Гапарова)

Время проведения: 12 апреля, 11:00

Коллеги и родственники скоропостижно скончавшегося 25 февраля 2016 года в служебном кабинете Абдикарима Гапарова изложат свою версию обстоятельств его кончины. Она прямо противоречит всем заявлениям ГКНБ. Что же произошло на самом деле?

  

В пресс-конференции принимают участие:

 

Медербек Осмоналиев – юрист КГМА,

 

Номанжан Аркабаев – адвокат,

 

Абибилла Пазылов – пресс-секретарь КГМА,

 

Адылбек Гапаров – сын А.Гапарова, Микрам Ташбеков – брат А.Гапарова.

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