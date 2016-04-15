Госзакупка лекарств для страдающих онкозаболеваниями, туберкулезом, гепатитом, ВИЧ, ВГС и при трансплантированных органах: как добиться рационального и эффективного расходования государственных финансов? (пресс-конференция выездная)

Кыргызстан входит в печальную семерку стран мира с наиболее высокими темпами роста ВИЧ, занимая при этом лидирующие позиции и по лекарственно устойчивому туберкулезу. Неумолимо растет число инфицированных гепатитом С и лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (более 3000 случаев ежегодно). Увеличивается и число людей с трансплантированными органами.

В этой ситуации вопрос рациональной и эффективной государственной закупки необходимых лекарственных средств приобретает особо важное значение. Какие законодательные барьеры препятствуют доступности лекарств? Каков перечень лекарств, не имеющих государственной регистрации? Что предлагается в качестве ключевых решений существующих проблем?

В пресс-конференции принимают участие:

Махабат Мавлянова – депутат ЖК КР,

Альфия Самигуллина - депутат ЖК КР,

Айбар Султангазиев – исполнительный директор АПСВ «Партнерская сеть»,

Марат Калиев - председатель ФОМС при правительстве КР,

Таалайгуль Сабырбекова - ОФ «Эргэнэ».

Пресс-конференция выездная: PARKHOTEL, ул.Орозбекова, 87 (зал Ball room)