О минах, заложенных в правовое поле кыргызской политики, и «сбитых летчиках» Бектуре Асанове и Кубанычбеке Кадырове

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С момента громкого ареста Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова прошло несколько недель. Известно, что им предъявлены серьезные обвинения «в захвате и удерживании власти» (ст. 295 и ст. 27 УК КР). Так ли это на самом деле?
Юридический комментарий и правовую оценку происходящего на пресс-конференции озвучат:
Сартбай Джайчибеков – адвокат,
Акин Токталиев – адвокат,
Эркин Булекбаев – лидер «Партии зеленых Кырыгзстана»,
Замира Сыдыкова – журналист, общественный деятель,
Адиль Турдукулов – лидер ОД «Жаны муун».