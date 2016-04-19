«Народный парламент»: заявление, адресованное народу, президенту, правительству и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Общественное объединение «Народный парламент» выступит с заявлением, адресованным народу, президенту, правительству и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.
В пресс-конференции принимают участие члены совета ОНП:
Торобай Колубаев, Бекболот Талгарбеков, Мамасадык Бакиров, Александр Гусев, Марат Султанов – члены ОНП