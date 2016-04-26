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Защита прав детей в Кыргызстане: что изменилось за минувшие 20 лет? Специалисты о горьком сиротстве и счастливом детстве…

Время проведения: 27 апреля, 11:00

Вопрос защиты прав детей в центре внимания любого общества. И только в нашей стране на протяжении 20 лет он не теряет остроты и остается болезненной социальной проблемой.

 

Вместе с тем в продвижении защиты прав детей сделано немало. Характерно, что в этом направлении правительство КР вполне успешно работает в одной упряжке с международными организациями. Так, сегодня SOS-система, сосредоточенная на работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, переносит акцент в решении некоторых вопросов на законодательный уровень.

Что же думают специалисты о пройденном пути, и какие перспективы они видят в защите прав ребенка?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Улук Кыдырбаев, Лира Джураева, Гульнара Асилбекова, Оксана Орозбаева, Нурбек Богачиев – представители ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана»

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