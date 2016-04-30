Хаджимурат Коркмазов просит не беспокоиться

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Адвокаты Хаджимурата Коркмазова озвучат его убедительную просьбу, адресованную ко всем заинтересованным и почти не заинтересованным лицам по небезызвестному делу, рассматриваемому сейчас в Бишкекском городском суде.
В чем состоит суть и соль просьбы экс-депутата?
В пресс-конференции принимают участие
Кайрат Загибаев, Олеся Лепесова - адвокаты.