Наивная реакция Минздрава КР: списание $300 тысяч и клинические испытания препарата ФС-1 не повод для основательного расследования?

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Общественный совет Минздрава КР выступит с официальным публичным заявлением, связанным с рядом серьезных нарушений со стороны Минздрава КР.
Это касается незаконного, по мнению общественного совета, списания лекарств на $300 тысяч, проведения на больных клинических испытаний препарата ФС-1 и закупки отдельных лекарств в обход существующего законодательства.
В пресс-конференции принимают участие:
Айбар Султангазиев – председатель Общественного совета при Минздраве КР,
Бактыгуль Джумакулова – секретарь Общественного совета при Минздраве КР.