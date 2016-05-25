Женское движение Кыргызстана «Ала-Тоо айымдары» + Всероссийский союз женщин = единение и дружба. Лишь бы не мешали…

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Общественное экологическое движение «Ала-Тоо айымдары» и Союз женщин России провели в Москве масштабное мероприятие, направленное на объединение и сотрудничество женщин двух стран.
Возрожденная добрая традиция обещает стать стартом для многих совместных проектов. Главное - получить поддержку в обществе.
В пресс-конференции принимают участие:
Жипаркул Баргибаева – лидер ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,
Аида Батырбекова – участник ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,
Уулукан Сариева – ответственный секретарь ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,
Урустем Кабылбеков – директор Фонда «Монгу».