Дорожная карта государственного финансирования противодействия ВИЧ и ТБ: что составляет основу документа? Пресс-конференция выездная: улица Ибраимова, 70 («Европа», конгресс-зал)

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Вопрос госфинансирования профилактики и лечения ВИЧ и ТБ уже с 2016 года переходит для Кыргызстана в практическую плоскость. До сих пор финансированием (на 90 процентов!) занимались международные доноры. Теперь ситуация изменилась, и Кыргызстан должен изыскать собственные средства.
Подготовлен проект дорожной карты по переходу на самостоятельное финансирование профилактики и лечения ВИЧ и ТБ. Что составляет его основу? Какие местные финансовые ресурсы будут задействованы? Сумеет ли страна обеспечить страдающих ВИЧ и ТБ всем необходимым?
В пресс-конференции принимают участие:
Айбар Султангазиев - исполнительный директор АПСВ «Партнерская сеть»,
Талант Батыралиев - министр МЗ КР,
Гульмира Борчубаева - начальник управления экономики и финансов ФОМС при правительстве КР,
Марат Калиев - председатель ФОМС при правительстве КР