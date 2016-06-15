Фонд развития экономики КР: о масштабном инвестиционном пакете Республики Корея (приоритетные отрасли, объемы, сроки) и передаче КР гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч долларов США. Пресс-конференция выездная: отель «Ак-Кеме»

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Фонд развития экономики КР предоставит СМИ краткий отчет об успешно реализуемых с 2004 года инвестпроектах Республики Корея и представит новый крупный пакет инвестиций, который значительно укрепит экономику нашей страны, поскольку коснется таких чувствительных направлений, как финансы, медицина, текстильная промышленность, туристическая отрасль Кыргызстана.
В пресс-конференции принимают участие:
Жон Бьенг Ху - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в КР
Джумакадыр Акенеев – президент Фонда развития экономики КР «Южная Корея»
Улан Маматканов - аппарат правительства КР
Ли Жон Нэ - президент финансового Фонда ORIENTALNIKEADVISOR, Чанг Жин Юк – президент ассоциации медицинских предприятий Республики Корея, Гу Вон Вэ – президент ассоциации текстильных предприятий Республики Корея, Юбьен Тэ - президент кампании KandDuMyek , Чанг Сын Су – глава юридической компании, представители МЗ КР, Минэкономики КР, Министерства образования и науки КР
По окончании – фуршет.