RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Турсунбек Акун о «забытых» арестантах Б.Асанове и К.Кадырове, референдуме и заявлениях главы государства

Время проведения: 16 августа, 11:30

Завершено следствие по делу Б.Асанова, К.Кадырова. Впереди судебный процесс. Что ожидает «забытых» арестантов? Кроме правового комментария по этому вопросу, будут затронуты референдум и отдельные заявления главы государства. 

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Турсунбек Акун – координатор Конгресса по правам человека по странам Центральной Азии, председатель Правозащитного движения Кыргызстана 

 

версия для печати