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Кара-Балтинский спрут
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
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Пресс-конференции
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Плюс 1 миллиард сомов к бюджету-2017 Минздрава КР: согласится ли Минфин на «добавку» во имя спасения жизни тысяч кыргызстанцев? Пресс-конференция выездная: отель Европа – ул. Ибраимова,70 (зал Прайм)

Время проведения: 27 сентября, 11:30

Правительство Кыргызстана обязано финансировать здравоохранение в объеме не менее 13% от общих расходов госбюджета. Сумма запланированных на 2017 год общих расходов равняется 150 миллиардов сомов. Соответственно, расходы на здравоохранение должны составлять 19,5 миллиарда сомов.

 

Но в проекте республиканского бюджета, представленном Минфином, фигурируют совсем иные цифры. Цифры, которые не оставляют надежд десяткам тысяч больных кыргызстанцев...

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Айбар Султангазиев - Ассоциация «Партнерская сеть»


Таалайгуль Сабырбекова - ОФ «Эргэнэ»


Евгения Калиниченко - Ассоциация «Страновая сеть ЛЖВ»


Гульмира Абдразакова - ОФ «Вместе против рака»

 

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