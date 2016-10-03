RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Что не поделили заемщики и почему они «отреклись» от своего лидера

Время проведения: 3 октября, 17:00

Заемщики, интересы которых представляла лидер группы Акылай Кенекеева, выступают против ее действий и выражают полное недоверие. В чем суть скандала?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Айбюбю Кудайбергенова, Эрнест Париев, Кулжан Мамбетова, Нурдин Асанов - заемщики

 

версия для печати