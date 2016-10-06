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Пресс-конференции
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Взрывная волна: студенты из КР, обучающиеся в КНР, не могут получить визу

Время проведения: 7 октября, 11:00

Августовский взрыв у Посольства КНР отозвался для сотен студентов Кыргызстана, обучающихся в Китае, серьезной проблемой. Они до сих пор не могут приступить к учебе (а занятия начались 25 августа) по одной причине: консульского отдела после взрыва физически не существует.

 

Как и кто решит визовый вопрос?

 

В пресс-конференции принимает участие делегированная группа студентов:

 

Таир Токтосунов, Байыш Абдиев, Чингиз Арипов, Сезим Раатбекова, Азиза Муратбекова.

 

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