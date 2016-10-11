RSS
facebookfacebookgoogale+
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Экс-председатель ЦИК Акылбек Сариев о правовом статусе президента переходного периода в связке с референдумом и конституционной реформой (сходство, различия 2010–2016 гг.)

Время проведения: 12 октября, 11:30

Экс-председатель ЦИК Акылбек Сариев, опираясь на собственный практический опыт, изложит ряд принципиальных моментов, которые, по его мнению, внесут ясность в сложившуюся спорную ситуацию относительно предстоящего референдума и конституционной реформы. 

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Акылбек Сариев – экс-председатель ЦИК.

версия для печати