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Суд по делу о MegaCom: как тихо и «технично» сворачивают громкий процесс

Время проведения: 12 октября, 10:30

Очередное судебное заседание по громкому делу о MegaCom началось 11 октября с беспрецедентного в судебной практике отстранения адвокатов от участия в процессе.

 

Этот факт стал не только высшей точкой в числе многих нарушений процессуальных норм, но и ярким отражением того, к чему и по чьей указке судьи ведут процесс. 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Икрамидин Айткулов, Абаз Мамбетакунов – адвокаты.

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