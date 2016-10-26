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К 25-летию независимости Кыргызстана - Международный фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно» - смотрим, обсуждаем, думаем

Время проведения: 27 октября, 11:30

Мы живем в едином мире. Сердце каждого из нас наполнено желанием быть свободным и счастливым. Это простая и ясная мысль связывает в единое повествование киноленты из Узбекистана, Казахстана, России, Грузии, Швейцарии, Франции, Китая, Ирана, Индии, Перу, Сенегала, Южного Судана, Южной Африки о многообразных социальных проблемах.

 

Традиционно «Бир Дуйно» выступает также как платформа для живого обсуждения единых для всех вопросов о правах и свободах человека.

 

Стратегический партнер «Бир Дуйно» - институт омбудсмена КР. 

 

В пресс-конференции принимают участие:   

Ерлан Алимбаев – заместитель омбудсмена КР, 

Толекан Исмаилова – директор Х Международного фестиваля «Бир Дуйно Кыргызстан-2016»,

Азамат Арыков – координатор фестиваля, 

Таалайбек  Кулмендеев - секретарь Союза кинематографистов КР,

Данияр Муканбетов – режиссер.   

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