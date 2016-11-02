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Круглый стол «Нацбезопасность Кыргызстана: о реальной ситуации без полутонов»

Время проведения: 3 ноября, 11:00

Система обеспечения национальной безопасности - единственная система, узлом связывающая все силовые структуры. Каково ее нынешнее состояние? Способна ли она адекватно реагировать на такие вызовы, как международный терроризм, религиозный экстремизм и наркоэкспансия. Насколько эффективно работает система превентивных мер?

 

Словом, речь на очередном заседании круглого стола пойдет о современных вызовах и угрозах и мерах противодействия им. Эксперты также не оставят без внимания проблему так называемого конфликтного треугольника Узбекистан – Таджикистан - Кыргызстан.

 

В дискуссии принимают участие:

 

Темир Джумакадыров - секретарь Совета обороны КР,

 

Абдиль Сегизбаев - председатель ГКНБ КР,

 

Джоомарт Бошкоев – председатель Совета ветеранов органов госохраны, ветеран органов безопасности,

 

Муратбек Иманалиев - экс-министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол,

 

Аликбек Джекшенкулов - экс-министр иностранных дел КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол,

 

Алик Орозов - экс-секретарь Совета безопасности КР, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Пакистане, ветеран органов безопасности,

 

Марат Иманкулов – экс-секретарь Совета безопасности, ветеран органов безопасности,

 

Артур Медетбеков – бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности,

 

Досмир Узбеков - бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности, к.п.н.,

 

Эрик Асаналиев - Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Таджикистане и Беларуси, ветеран органов безопасности,

 

Талант Разаков - эксперт в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, ветеран органов безопасности,

 

Таалайбек Джумадылов - ветеран органов безопасности,

 

Данияр Мурадилов – эксперт-теолог.

 

Модератор - Шамшыбек Медетбеков,президент ОФ «Ветераны органов безопасности».

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