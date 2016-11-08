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Пресс-конференции
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Зачем «потеряли» Конституцию КР и где она сейчас бережно хранится

Время проведения: 8 ноября, 11:30

Известный общественный деятель Токтайым Уметалиева предоставит СМИ документальные подтверждения о местонахождении «пропавшей» Конституции КР и раскроет цели и механизм продуманной пропажи.

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Токтайым Уметалиева – общественный деятель.  

 

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