Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

Признаемся, пока государство не очень успешно в борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому отдельные высокопоставленные чиновники принимают такие дорогие знаки внимания, как авто Lexus 570.

Представители ОО «Общество против коррупции» возмущены этим фактом, а также полным бездействием главы правительства. Они подготовили исковое судебное заявление на правительство и готовы действовать решительно.

В пресс-конференции принимают участие

Манас Кадыров – глава ОО «Общество против коррупции» и члены общества.