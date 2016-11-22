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Пресс-конференции
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Больше никаких трагедий и горькой судьбы «бедного заемщика»: О внесении поправок в Законы КР «О залоге», «О банковской тайне» и Гражданский кодекс

Время проведения: 23 ноября, 11:00

Всего несколько поправок в Гражданский кодекс, Законы КР «О залоге» и «О банковской тайне» могут кардинально изменить напряженную ситуацию с невозвратом кредитов, произвольным изъятием заложенной собственности и всеми вытекающими отсюда печальными последствиями для заемщиков. К слову, к числу этой категории граждан (включая и юридические лица) относятся более 500 тысяч кыргызстанцев.

 

Отметим, что поправки были разработаны с участием депутатов ЖК КР, представителей госорганов, судебной системы, бизнеса и гражданского сектора.

 

В чем состоит суть предлагаемых поправок? Как изменится порядок судебного рассмотрения спорных вопросов и что исключит «коррупционную составляющую»?

В пресс-конференции принимают участие:

 

Нурипа Муканова – генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета КР

Омурбек Закиярев -  эксперт Антикоррупционного делового совета КР

Иван  Дробитько - эксперт Антикоррупционного делового совета КР

Рузеля Транбаева – юрист 

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