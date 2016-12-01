Итоги внешнеэкономического сотрудничества-2016: Кыргызстан - Польша (статистика, достижения, перспективы, вопрос кредита в 40 миллионов евро в рамках помощи КР). Выездная: Park Hotel Bishkek - ул.Орозбекова, 87

Внешнеэкономическое сотрудничество Кыргызстана и Польши является одним из немногих примеров стабильного и надежного партнерства.

Каковы итоги, достигнутые странами в уходящем 2017 году? Что можно однозначно отнести к категории успешных проектов, а что остается пока не завершенным? Какие кыргызские компании вошли в число лучших и о чем свидетельствуют статистические данные за истекший период?

В пресс-конференции принимают участие:

Анджей Папеж – титулярный посол, генеральный консул Республики Польши в Алматы,

Влодзимеж Куровски – советник, начальник отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польши в Кыргызской Республике и Республике Казахстан,

Александр Златкин – почетный консул Республики Польши в Кыргызской Республике,

Томаш Запальски – первый секретарь отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.