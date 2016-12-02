RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:27
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Референдум и выборы в местные кенеши-2016: предварительные итоги мониторинга предвыборного процесса

Время проведения: 5 декабря, 12:00

Пресс-конференция ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» приурочена к выпуску предварительного отчета о результатах долгосрочного наблюдения.

 

Выборы депутатов в местные кенеши и референдум по внесению изменений в Конституцию КР, назначенные на 11 декабря текущего года, также в центре внимания коалиции.

 

Наблюдение коалиции за ходом предвыборного процесса осуществляют 51 долгосрочный наблюдатель по всей стране, включая Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Дополнительно коалиция направит 1222 краткосрочных наблюдателя (КСН) в день выборов для наблюдения за местными выборами и референдумом.

 

Предварительные результаты наблюдения за предвыборным процессом на пресс-конференции представят:

 

Азамат Адилов - президент ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»,

 

Сеит Бобушев - юрист коалиции,

 

Айчурек Курманбекова - координатор по долгосрочному наблюдению,

 

Минара Аширбаева - координатор по краткосрочному наблюдению,

 

Раушан Садырбаева - ассистент координатора по краткосрочному наблюдению.

 

версия для печати