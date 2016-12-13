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Пресс-конференции
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Поставка угля на ТЭЦ г.Бишкека: старая, «проверенная временем» коррупционная схема по-прежнему в действии?

Время проведения: 14 декабря, 11:00

Почему Расулу Умбеталиеву – члену конкурсной комиссии - так и не удалось предотвратить закупку угля из Казахстана для нашей ТЭЦ? Как объяснить, что отечественный уголь (например, из Таш-Кумыра) составляет всего лишь пятую часть от общего закупленного объема? Какой смысл тратить больше, когда можно сэкономить в 2-3 раза, да еще и поддержать отечественную угледобывающую компанию? 

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Расул Умбеталиев – эксперт

 

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