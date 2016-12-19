Один донос - и вы в тюрьме

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По ходатайству 300 дольщиков руководитель стройкомпании «ОППС Строй», находящийся под следствием, был отпущен под домашний арест для завершения строительства.
И действительно, на объекте сразу начались работы, но ситуация неожиданно резко изменилась…
В пресс-конференции принимают участие:
Руслан Хамдамов - глава «ОППС Строй»,
Турсунбек Акун - правозащитник,
Рустам Абдурауфов– адвокат,
представители активной группы дольщиков.