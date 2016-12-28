30 арендаторов против администрации «Бишкек-парка»: на чьей стороне аппарат президента

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Тридцать бывших арендаторов ТЦ «Бишкек-парк» оспаривают свои права в судебном порядке.
Но администрация торгового центра заявляет, что шансы арендаторов на справедливое рассмотрение дела в суде ничтожны, так как руководство «Бишкек-парка» имеет надежную поддержку чиновников аппарата президента.
Так ли это на самом деле?
В пресс-конференции принимает участие
Качкын Булатов – правозащитник.