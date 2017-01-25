Народная лотерея: оптимистичное решение неунывающего бизнеса

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В страну возвращается лотерейный бизнес. Наконец-то столь популярные у кыргызстанцев билеты «Белек» и моментальной лотереи с выигрышем от 200 до 5 миллионов сомов получили законное право на розыгрыш.
О дальнейшем развитии лотерейного бизнеса и, главное, непростом пути восстановления его в правах расскажут журналистам на пресс-конференции:
Абделзакир Рысбаев – глава ОАО «Райдер Ассошиэйтс»,
Мирлан Даулетбаков – коммерческий директор,
Улан Маматов – финансовый директор.