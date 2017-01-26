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Национальные контрмеры: что должна и что может сделать страна, чтобы не допустить роста эпидемии ВИЧ (выездная)

Время проведения: 27 января, 11:40

Пресс-конференция выездная: отель «Европа» (Congress зал) - ул. Ибраимова, 70

 

Если государство выпустит ВИЧ-инфекцию из поля внимания, она мгновенно получит масштабы эпидемии. Соответственно, оперативная разработка государственной программы и национальных мер противодействия ВИЧ-инфекции приобретает сегодня особое значение.

 

Как намерены действовать ведущие госструктуры? Что уже предпринимается в этом направлении? Будут ли изысканы дополнительные средства из республиканского бюджета или остается надеяться на поддержку международных фондов и организаций?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Аида Исмаилова - депутат ЖК КР,

 

Талантбек Батыралиев - министр здравоохранения КР,

 

Олег Горин – заместитель министра здравоохранения КР,

 

Анара Ешходжаева - эксперт отдела социального развития аппарата правительства КР,

 

Айбар Султангазиев - председатель общественного совета при Минздраве КР,

 

Евгения Калиниченко – от ассоциации «Страновая сеть ЛЖВ»,

 

представители Министерства финансов КР и ФОМС КР.

 

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