Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»

С революционного 2005 года земельный участок общего пользования площадью 300 кв. метров по ул. Баетова/Тыныстанова перешел в собственность близкой родственницы депутата ЖК КР Омурбека Текебаева.

Как это было проделано и почему? Есть ли шансы у жителей этого жилого кубика вернуть незаконно отобранный участок для общего пользования?

В пресс-конференции принимают участие:

Нурбю Косакова – председатель ТСЖ «Уюш»,

Денис Четвертак – юрист,

Нуржамал Ишембиева – дольщик ОсОО «Санат инвест».