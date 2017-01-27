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Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»

Время проведения: 27 января, 15:00

С революционного 2005 года земельный участок общего пользования площадью 300 кв. метров по ул. Баетова/Тыныстанова перешел в собственность близкой родственницы депутата ЖК КР Омурбека Текебаева.

 

Как это было проделано и почему? Есть ли шансы у жителей этого жилого кубика вернуть незаконно отобранный участок для общего пользования?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Нурбю Косакова – председатель ТСЖ «Уюш»,

 

Денис Четвертак – юрист,

 

Нуржамал Ишембиева – дольщик ОсОО «Санат инвест».

 

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