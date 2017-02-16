Пресс-конференция

Кубанычбек Кулбатыров, директор Департамента здравоохранения Бишкека: Клевета — избитый прием ликвидации неугодных

Глава Департамента здравоохранения г. Бишкека представит аргументированные опровержения по ряду скандальных заявлений со стороны депутатов ЖК КР.

Директор акцентирует внимание на том, что любые заявления в прессе без доказательной базы есть банальная клевета и грязный манипулятивный прием. Цель голословного айкидо — якобы борьба с «коррупцией», а на самом деле не что иное, как очередная ротация в пользу удобных персон.

В пресс-конференции принимают участие:

Кубанычбек Кулбатыров — директор Департамента здравоохранения г. Бишкека,

Чынар Мамбетова — директор Ос ОО «Альтермед» ,

Азамат Алымбаев — главный врач роддома № 2 г. Бишкека,

Талант Байгазиев — юрист,

Батма Джолбунова — рентгенолог.