Пресс-конференция

Скандал: Как Российско-Кыргызский фонд развития разорил Сокулукскую птицефабрику (Ос ОО «Бриф» )

Сокулукская птицефабрика, стабильно работающая с 2003 года, сегодня на грани разорения. Ее владелец — директор Ос ОО «Бриф» — уже потерял право на свою собственность.

Что произошло? Как кредит РКФР стал не стимулом развития, а большой бедой Ос ОО «Бриф» и его кредиторов?

Позицию Ос ОО «Бриф» и его кредиторов на пресс-конференции озвучит адвокат Кайрат Загибаев.

В пресс-конференции также примут участие:

Владимир Хегай — директор Ос ОО «Бриф» ,

Александр Штанько — кредитор,