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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 24 февраля, 11:00

Скандал: Как Российско-Кыргызский фонд развития разорил Сокулукскую птицефабрику (ОсОО «Бриф»)

Сокулукская птицефабрика, стабильно работающая с 2003 года, сегодня на грани разорения. Ее владелец — директор ОсОО «Бриф» — уже потерял право на свою собственность.

Что произошло? Как кредит РКФР стал не стимулом развития, а большой бедой ОсОО «Бриф» и его кредиторов?

Позицию ОсОО «Бриф» и его кредиторов на пресс-конференции озвучит адвокат Кайрат Загибаев.

В пресс-конференции также примут участие:

Владимир Хегай — директор ОсОО «Бриф»,

Александр Штанько — кредитор,

и другие 30 кредиторов ОсОО «Бриф».
Ссылка: http://www.24.kg/press_konferentsii/45693/
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