Пресс-конференция

Инвестиционная программа Ос
По итогам 2016 года возможность подключиться к газу получили свыше 2500 домохозяйств в 10 жилмассивах столицы. До конца 2017 года планируется обеспечить газоснабжением 17 жилых массивов города Бишкека, 5 населенных пунктов Чуйской области — всего более 20 тысяч домохозяйств.
В чем уникальность нового проекта? Каковы его финансовые принципы и механизмы? Почему для потребителей он лучший на сегодняшний день вариант решения вопроса газоснабжения?
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Арзымат Алдаяров — советник гендиректора — коммерческий директор Ос
Нурзат Абдырасулова — национальный менеджер программы KyrSEFF,
Гульнара Шамшиева — генеральный менеджер банка