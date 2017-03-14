15:24
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 15 марта, 11:00

Противостояние: медобщественность vs директор Департамента здравоохранения К.Кулбатыров: как пробить толщу административного ресурса

Общественный совет при Минздраве КР установил ряд грубых нарушений со стороны директора Департамента здравоохранения города Бишкека. Они касаются кадровых вопросов, закупки изделий медицинского назначения.

Соответствующие справки по итогам работы комиссий были направлены министру здравоохранения, в мэрию города Бишкека. Но реакция до сих пор нулевая.

Как пробить толщу административного ресурса и добиться объективного рассмотрения вопроса?

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев — председатель ОС при МЗ КР


Бактыгуль Жумакулова — представитель ОС при МЗ КР


Светлана Мамутова — член рабочей группы по кадровой политике Координационного совета ОС госорганов
Ссылка: http://www.24.kg/press_konferentsii/47182/
Версия для печати
Популярные новости
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт