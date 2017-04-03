15:24
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 4 апреля, 12:00

Кыргызско-Российский фонд развития вне закона. Почему? Как вернуть фонд в правовое поле?

Кыргызско-Российский фонд развития — структура, призванная продвигать бизнес, финансируя наиболее интересные проекты. Понятно, что при этом трудно избежать каких-либо спорных моментов. Но… только в суде выяснилось, что Кыргызско-Российский фонд развития вне закона, так как наделен, как ни странно, правовым иммунитетом.

Можно ли исправить этот нонсенс и вернуть фонд в правовое поле?

В пресс-конференции принимают участие:

Кайрат Загибаев — адвокат,

Владимир Хегай — экс-директор ОсОО «Брид»,

Александр Штанько, Руслан Адаев и другие кредиторы.
Ссылка: http://www.24.kg/press_konferentsii/48631/
Версия для печати
Популярные новости
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт