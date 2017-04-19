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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 20 апреля, 11:00

Азиза Абдирасулова о государственной тайне, пытках (документальное видео), жертвах спецопераций и национальных особенностях закрытого режима

С начала своей деятельности ОФ «Кылым шамы» и Комитет защиты прав заключенных противостоят применению такого средневекового кошмара, как пытки. Но, к сожалению, пытки остаются главным инструментом получения «признательных» показаний. В последнее время они отягощаются такими «дополнениями», как ведение дела и судебного процесса в закрытом режиме, полная изоляция подследственных от внешнего мира.

Живой иллюстрацией подобных нарушений является дело Максата Кунакунова и других задержанных с ним лиц.

В пресс-конференции принимают участие:

Азиза Абдирасулова — исполнительный директор ОФ «Кылым шамы»,

Толекан Исмаилова — председатель ОФ «Бир Дуйно»,

Динара Медетова — адвокат.
Ссылка: http://www.24.kg/press_konferentsii/49918/
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