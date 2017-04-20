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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 21 апреля, 11:00

Феликс Кулов: о новых политических силах, новых подходах и методах, которые ориентированы на курс развития страны

Известный политик, не претендуя на роль Герцена, который «разбудил Россию», представит новую концепцию выхода Кыргызстана из затянувшейся стагнации.

В пресс-конференции принимают участие:

Феликс Кулов,

Адилет Бердибеков — представитель нового поколения общественных деятелей.

Время проведения: 21 апреля, 12:00

Вырвать из контекста: судебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения. К чему это приведет?

Аппарат правительства без общественного обсуждения жестко продвигает законопроект «О судебно-экспертной деятельности». Также подготовлен проект постановления правительства о создании центра судебных экспертиз.

К чему это приведет? На чем основана угроза независимости врачей и ликвидация возможности проведения альтернативных, независимых судебно-медицинских экспертиз? Какие коррупционные риски нас ожидают?

Почему упорные действия Министерства юстиции КР по созданию новой строго вертикальной системы судебно-медицинской экспертизы вызывают тревогу у экспертов здравоохранения, адвокатов, правозащитников?

В пресс-конференции принимают участие:

Бурул Макенбаева — эксперт здравоохранения,

Асель Койлубаева — адвокат.
Ссылка: http://www.24.kg/press_konferentsii/50010/
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