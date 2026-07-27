С 17 по 23 июля сотрудники ГУОБДД выявили в Кыргызстане 23 тысячи 735 нарушений Правил дорожного движения.

За управление автомобилем без необходимых документов оштрафовали 4 тысячи 619 водителей. Еще 429 человек задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств составили 4 тысячи 451 протокол, за превышение скорости — 1 тысячу 226. Кроме того, выявлено 924 нарушения с участием пешеходов, 222 факта незаконной тонировки, 22 случая автохулиганства и 11 автомобилей с подложными государственными номерами.

Еще 8 тысяч 614 нарушений отнесены к другим категориям. На штрафстоянки водворили 3 тысячи 217 автомобилей.

В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения.