Штраф 80 тысяч не остановил: за месяц поймали 1,5 тысячи пьяных водителей

За первый месяц после ужесточения наказания в Кыргызстане выявили более 1,5 тысячи водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Новые меры действуют с 20 июня. Теперь за вождение в нетрезвом виде предусмотрены штраф в размере 80 тысяч сомов и лишение водительских прав на два года.

Если пьяный водитель становится виновником ДТП с погибшими, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Кроме того, права могут отобрать на срок до 12 лет.

В МВД отметили, что тяжелые аварии с большим числом погибших чаще всего происходят из-за пьяного вождения, выезда на встречную полосу и превышения скорости.

В ведомстве призвали водителей не садиться за руль после употребления алкоголя, поскольку такие действия угрожают жизни пассажиров, пешеходов и других участников движения.